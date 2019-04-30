كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العاصوف 2" يتصدر الدراما السعودية في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الدراما السعودية لتقديم عدد كبير من المسلسلات التي تخوض السباق الرمضاني المقبل، بعد أن كانت تسيطر مصر وسوريا على مسلسلات رمضاني في الأعوام السابقة

ويتم تقديم الجزء الثاني من المسلسل التاريخي "العاصوف"، الذي يروي تفاصيل حياة المملكة العربية السعودية خلال الخمس عقود السابقة.

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وسيستعرض حقبة الثمانينات والتغيرات التي طالت العاصمة السعودية الرياض.

العاصوف إﺧﺮاﺝ المثنى صبح وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحمن الوابلي، وبطولة كلٍ من ناصر القصبي، عبد اﻹله السناني، ريم عبدالله، فادي صبيح، عبدالعزيز السكيرين، ريماس منصور.