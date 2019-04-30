كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين صبري ومحمد رجب.. بطولات بث تجريبي لـ"سيرينجي" في رمضان ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ـتسيطر شركة سيرينجي لصاحبها تامر مرسي، على الرصيد الأكبر من مسلسلات رمضان لعام ٢٠١٩، بـ١٥ مسلسل، حيث استطاعت الشركة جذب عدد من النجوم البارزين هذا العام للتعاقد معاها، على رأسهم ياسر جلال الذي تربع على عرش السباق الرمضاني لعامين متتاليين بمسلسلي "رحيم"، و"ظل الرئيس"، ومحمد رمضان الذي يشارك في رمضان للعام الثاني على التوالي بعد "نسر الصعيد"، وأحمد السقا الذي يعوض غياب العام الماضي بـ"ولد الغلابة"، وأمير كرارة الذي يواصل حصد نجاح مسلسل "كلبش" بموسم ثالث، ومصطفى شعبان الذي يراهن على دور جديد بعد تغيير جلده العام الماضي في "أيوب" وابتعاده عن دور الرجل اللعوب المزواج.

كما تنتج الشركة البطولة المطلقة الأولى لأحمد فهمي مع خطيبته هنا الزاهد في "الواد سيد الشحات"، وعمرو سعد الذي يعود بعمل رمضان الماضي "بركة" الذي لم تتح له فرصة العرض سوى هذا العام، ودنيا سمير غانم التي تراهن على نجاحها هذا العام بـ٣ مسلسلات منفصلة في "بدل الحدوتة ٣"، بخلاف هاني سلامة الذي يتواجد للعام الثالث على التوالي ب"قمر هادئ"، وحمادة هلال ومي عزالدين الذي اعتاد الجهور على تواجدهم في رمضان بشكل دائم، إلى جانب ياسمين عبدالعزيز ومحمد عادل إمام اللذان يراهنان على نفسيهما هذا العام بالابتعاد عن عباءة الكوميديا.

وتخوض الشركة مغامرة كبيرة هذا العام، بإسناد البطولة المطلقة الأولى لياسمين صبري في "حكايتي" والذي أثار لغطًا كبيرًا منذ خروج بوستراته للنور بعد اتهامه بالسرقة من أعمال أجنبية شهيرة، إلى جانب المراهنة على نجم مسرح مصر مصطفى خاطر في ثانِ بطولاته المطلقة "طلقة حظ"، وعودة محمد رجب عن الدراما بعد انقطاع قرابة عقد بعد "أدهم الشرقاوي" في عام ٢٠٠٨.

وتسعى الشركة لتعزيز فرص منافسة الأعمال الثلاثة في السباق الرمضاني بعرضها بالتزامن على ٤ شبكات تلفزيونية يملكها "إعلام المصريين"، وهي الحياة وDMC وOnE وCBC.

Advertisements

لكن الناقدة الفنية ماجدة خيرالله ترى أن عرض أي مسلسل على قنوات عدة لا يعني بالضرورة زيادة فرص نجاحه، لأن العمل الناجح بإمكانه إثبات نفسه مع كثرة أو قلة العرض، لافتة إلى أن الأمر لا يعدو سوى أن يكون محاولات من شركات الانتاج لتوفير فرص أفضل لمسلسلاتها، لكن الجمهور هو صاحب الكلمة.

وأكدت "ماجدة" في تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الفني" أنه لابد من تصعيد بعض النجوم الشباب والمراهنة عليهم، بدلًا من العيش على نفس الوجوه لأكثر من ٢٠ عام، مؤكدة أن ياسمين صبري تستحق البطولة المطلقة خصوصًا بعد أن أثبتت نفسها في الأعوام الماضية، منذ قدمت "طريقي"، والناس اهتمت بها وانتظرت تألقها.

وأثنت "ماجدة" على موهبة مصطفى خاطر الذي اعتبرته أحد أسباب نجاح "نيللي وشريهان"، موضحة أن مسلسله العام الماضي "ربع رومي" كان دليل على أنه يمكن أن يعتد به كنجم، كما أنه أثبت نفسه مع ياسمين عبدالعزيز في "هربانة منها"، إلى جانب دوره المميز في فيلم "حرب كرموز"، مشيرة إلى أن مسلسله هذا العام سيكون تجربة فارقة لأنه سيكون وحده بعدما كان محمد سلام شريكًا له العام الماضي.

وأكدت "ماجدة" أن وجود شركة انتاج متحمسة لوجود نجم كل عام، لايعني بالضرورة أنه نجاح، والدليل على ذلك مي عزالدين وحمادة هلال، مؤكدة على أهمية انتظار ما سيقدمه محمد رجب هذا العام للحكم عليه.

وأبدت "ماجدة" حماسها لمشاهدة مسلسل "قابيل" لأن بطليه محمد مممدوح ومحمد فراج ممثلين جيدين، كما أوضحت أنها تنتظر الأعمال الكوميدية هذا العام وخاصة مصطفى خاطر، متمنية أن يقدم تجربة جيدة.