صور.. نجلاء بدر تتلقى صدمة كبيرة بسبب مقبرة عائلتها... ماذا حدث؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية نجلاء بدر، عن صدمتها الكبيرة بعد طرح برومو أحد المسلسلات المقرر عرضها في رمضان المقبل، بسبب انتهاك خصوصية عائلتها.

وقالت نجلاء بدر، في تدوينه لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أزاي يتم التصوير داخل مقبرة عائلة والدي دون علم أحد منا».

وأضافت، في ردها على أحد المعلقين على تدوينتها، أنها شاهدت المقبرة في برومو أحد المسلسلات.

من ناحية أخرى، تشارك نجلاء بدر، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان، ودياب، وحسن حسني، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وغفران محمد من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

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وتؤدي في العمل شخصية شريرة تعمل على إثارة المشاكل بين أفراد عائلتها دائمًا.

كما شاركت في تصوير «شبر مية»، وهو من بطولة آسر ياسين، ومراد مكرم وسارة نخلة، وأخرين، وهو من إنتاج شركة سيل ميديا للمنتجة مها سليم.

الفنانة المصرية شاركت في عدة أعمال فنية هامة، ونافست في رمضان الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع» مع كريم فهمي، نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، دينا فؤاد، لطفي لبيب ومحمد عادل.