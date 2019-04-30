أقوى الأعمال الدراميّة في رمضان على “الـ بي سي اي” و “الـ دي سي”

أيّامٌ وينطلق السباق الدرامي الرمضاني على الشاشات.

الـ”LBCI” والـ”LDC” في جهوزيّة تامّة لاستقبال الشهر الفضيل بما يتناسب وتطلّعات المشاهدين، وقد اختارت، كما عوّدتهم دائماً، باقة من أقوى الأعمال الدراميّة وأضخمها.

إبتداءً من أولى ساعات بعد الظهر، وحتّى ساعات الفجر الأولى، سيكون المشاهد على موعد مع مسلسلات تحبس الأنفاس، كما وسيُعاد عرضُها بأوقات مناسبة للجمهور.

على مائدة الـ”LBCI” والـ”LDC” الرمضانيّة، قائمة خيارات واسعة ومنوّعة من القصص الدراميّة، الكوميديّة، الإجتماعيّة، الوطنيّة، والتاريخيّة، التي تضمّ نخبة من نجوم التمثيل في لبنان، مصر، وسوريا، وتحمل توقيع أهمّ الكتّاب والمخرجين وشركات الإنتاج، كما سيستمرّ برنامج “بتحلى الحياة” في رمضان، ولكن بإطلالة وبفقرات خاصّة بالشهر الفضيل، وسيتضمّن البرنامج مسابقات وجوائز وهدايا للمشاهدين.

شبكة رمضان تتضمّن عناوين المسلسلات التالية:

باسم مغنية وورد الخال وداليدا خليل… “أسود” يليق بكم

بعد رقصة الـ”تانغو” الرائعة، “الكاتب” باسل خيّاط يروي قصّة نجاح جديدة مع دانييلا رحمة

ماغي بو غصن وأحمد فهمي في “بروفا” الحياة

مخطّطات الجواري وصراعات رجال الدولة في “حرملك”

“باب الحارة 10” نيران الفتن تّهدّد حارة الضبع

“سلاسل دهب” كاريس بشّار وديمة بيّاعة تخنقان بسّام كوس

بين سلافة معمار، كاريس بشار، قيس الشيخ نجيب، وعبد المنعم عمايري “مسافة أمان”

باسم مغنية وورد الخال وداليدا خليل… “أسود” يليق بكم

تعرض الـ”LBCI” والـ”LDC” خلال شهر رمضان المبارك المسلسل اللبناني “أسود” بطولة النجم باسم مغنية، النجمة ورد الخال، والنجمة داليدا خليل، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان، وإخراج سمير حبشي.

قصّة إجتماعيّة، رومانسيّة تُقدّمها مرشيليان عن “أسود” (باسم مغنية)، شاب وسيم، أنيق، يملك ثروة، ويعيش في قصر فاخر مع عدد من الأولاد المشرّدين والفقراء.

يقوم “أسود” بعملية اختطاف “كارين” (داليدا خليل) إبنة رجل الأعمال الكبير “مالك بيطار” (ألكو داوود) وزوجته “مارغو” (النجمة ورد الخال) مقابل فدية مالية، قبل زواجها من المهندس “طارق” (الياس الزايك) بدقائق.

تتفاجئ “كارين” برئيس العصابة والخاطف الوسيم “أسود”، لكنّ غموضه وأسرار حياته ستُغيّر مسار حياتها بشكل دراماتيكي ومشوّق في آن، هي الصبيّة الجميلة والثريّة. فكيف سيكون وقع الحقيقة على “كارين” وعائلتها عندما ستكتشف سبب اختطاف “أسود” لها؟

“أسود” إنتاج شركة إيغل فيلمز- جمال سنّان، بطولة: باسم مغنية، داليدا خليل، ورد الخال، ألكو داوود، فيفيان أنطونيوس، الياس الزايك، وفاء طربيه، جان قسّيس، خالد السيّد، ماري أبي جرجس، وغيرهم.

بعد رقصة الـ”تانغو” الرائعة، “الكاتب” باسل خيّاط يروي قصّة نجاح جديدة مع دانييلا رحمة

بعد النجاح الكبير الذي حقّقه مسلسل “تانغو” في رمضان الماضي على الـ”LBCI”، يجتمع الثنائي باسل خيّاط ودانييلا رحمة من جديد في مسلسل “الكاتب”.

بين تأليف الكاتبة المعروفة ريم حنّا للعمل، لمسة رامي حنّا الإخراجيّة الناجحة، والبطولة الثنائيّة للنجمين باسل خيّاط ودانييلا رحمة مع نخبة من نجوم التمثيل في لبنان، يَعدنا مسلسل “الكاتب” على الـ”LBCI” والـ”LDC” بعملٍ متألق في رمضان 2019، حبكتُه الدراميّة رومانسيّة، بوليسيّة، وإجتماعيّة، تجمع بين عالمي الحبّ والجريمة.

“يونس جبران” (باسل خيّاط) كاتب شهير يُتّهَم بجريمة قتل ممثّلة، وتنتشر أخباره على صفحات الجرائد، مُشكّلاً صدمة للرأي العام المولع بكُتبه التي تُحقّق أعلى نسب مبيعات.

تتولّى المحامية “مجدولين” (دانييلا رحمة)، المتأثرة بكتاباته وأفكاره، الدفاع عنه. فتتسارع الأحداث وتُفتح ملفات قديمة للكاتب، لتتوالى الصدمات وتتكشّف الحقائق التي ستُفاجئ كلّ من “يونس” و”مجدولين” وحتى المحيطين بهما. فهل سيتمكّن “الكاتب” من تغيير حبكة الأحداث في حياته؟ كيف ستكون نهاية الرواية؟ ومن هو القاتل الحقيقي؟

“الكاتب” من أضخم الأعمال الرمضانية المُنتظرة، إنتاج شركة إيغل فيلمز- جمال سنّان، بطولة: باسل خيّاط، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، نقولا دانيال، هيام أبو شديد، فادي أبي سمرا، غابريال يمّين، بولين حدّاد، وغيرهم…

ماغي بو غصن وأحمد فهمي في “بروفا” الحياة

ينتظر محبّو النجمة ماغي بو غصن العمل الدرامي الذي ستُطلّ من خلاله هذا العام في رمضان على الـ”LBCI” والـ”LDC”.

“بروفا” عنوان المسلسل الذي ستخوض عبره ماغي السباق الرمضاني، وستلعب شخصيّة “ليال” التي تعمل في مدرسة خاصّة ثانويّة كمدرّبة فرقة مسرحيّة، مرحة، عفويّة، طموحة وتُحبّ الحياة.

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حفيد مالكة المدرسة ومديرها “ماجد” (النجم المصري أحمد فهمي)، الذي عاش في مصر، وعاد الى لبنان لإدارة المدرسة، شاب صارم سيفرِض القوانين والإنضباط على الطلاّب، متأثّراً بتربيته وطريقة نشأته وسط عائلته.

وبين مدير المدرسة الصارم ومدرّبة المسرح الحالمة، كيف ستكون يوميّات المدرسة وطلاّب هذا الجيل بطموحاته وعالمه الخاص؟ وما الذي ينتظر “ماجد” من مفاجآت تُعدّها “ليال” له؟

“بروفا” مسلسل رومانسي إجتماعي، إنتاج شركة إيغل فيلمز- جمال سنّان، تأليف يم مشهدي، إخراج رشا شربتجي، بطولة: ماغي بو غصن، أحمد فهمي، سميرة بارودي، وسام صبّاغ، ماي الصايغ، تاتيانا مرعب، هيام أبو شديد، كارلا بطرس، وسام سعد، فيفيان أنطونيوس، نهلا داوود، ألكو داوود، ريتا حرب، كريستيان الزغبي، رولا بقسماتي، وغيرهم…

مخطّطات الجواري وصراعات رجال الدولة في “حرملك”

تعرض الـ”LBCI” والـ”LDC” خلال شهر رمضان المبارك المسلسل التاريخي الضخم “حرملك”.

الى القرن التاسع عشر، وتحديداً الى المرحلة التاريخيّة التي بدأت فيها الدولة العثمانيّة تتفكّك، يعود بنا العمل الذي يُقدّم إحدى أجمل القصص الروائيّة المشوّقة، ضمن بناء درامي مُتقن، وروعة إنتاجيّة وإخراجيّة، تُضاهي أضخم المسلسلات التركيّة.

مع تآكل أجهزة الدولة العليا ومعاناة مؤسّساتها من الشيخوخة وتفشّي الفساد، تزداد وتيرة المؤامرات والمكائد. تبدأ أحداث المسلسل بهروب الجارية “حنّة” (النجمة درّة) ليلة إعدامها، بعد أن دبّرت لها “قمر” (النجمة سلافة معمار) رئيسة “خان الحرملك” تهمة إشاعة الرذيلة في المجتمع، ومقتل “مراد باشا” نائب الوالي العثماني في الليلة ذاتها.

يُكلّف “جاد أوصمان أوغلو” (النجم جمال سليمان) بالمنصب، محاولاً بسط سيطرته، في ظلّ نزاع مع “عزمي بك” (النجم أحمد فهمي) رئيس الصوباشيّة الذي خطّط لتولّي منصب “مراد باشا”.

تتصاعد وتيرة الأحداث من قلب “الخان” وخارجه، حيث تُحاك الدسائس والمكائد من “قمر” وجواريها وفقاً لمصالحها مع كبار رجال الحكمدارية والتجّار، وحيث تغزو العمالة والجاسوسيّة للإنجليز.

بين مخطّطات الجواري وصراعات رجال الدولة، لمَن ستكون الغلبة؟

“جاد أوغلو” أم “عزمي بك”؟

“قمر” أم “حنّة” التي سيُساندها “هاشم” (النجم باسم ياخور)؟ وهل سيتمكّن “هاشم” من قلب المعادلة في “الخان”؟

“حرملك” تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق، إنتاج كلاكيت ميديا-إياد نجّار، بطولة نخبة من نجوم التمثيل في سوريا، مصر، ولبنان: جمال سليمان، باسم ياخور، أحمد فهمي، سامر المصري، سلافة معمار، درّة، كارمن لبّس، قيس الشيخ نجيب، أحمد الأحمد، صفاء سلطان، جيني أسبر، هبة نور، محمد خير الجراح، وفاء موصللي، نادين خوري، باسل الزارو، رواد عليو، ليليا الأطرش، محمد علاء، عبد الهادي الصباغ، حسن عويتي، روعة ياسين، دانا الحلبي، شيرين أبو العزّ، نهى عابدين، وغيرهم.

“باب الحارة 10” نيران الفتن تّهدّد حارة الضبع

يعود مسلسل البيئة الشاميّة الأشهر “باب الحارة” على الـ”LBCI” والـ”LDC” خلال شهر رمضان المبارك بجزئه العاشر. فماذا يحمِل هذا الجزء من تطوّرات وأحداث ينتظرها محبّو المسلسل؟

بين “حارة الضبع” و”حارة الصالحيّة” تدور الأحداث. فبعد قصف الإنتداب الفرنسي لمدينة دمشق وحاراتها العريقة، تُهجّر عائلات، وتُهدم بيوت، وتتنقّل نيران الفتن من حارة الى حارة، فيما الزعيم “أبو عزّام” يعمد لاستقبال من تهدّمت بيوتهم بسبب القصف، لتتوالى قصص شخصيّات حارتَي الضبع والصالحيّة، من عائلة “أبو عزّام”، الى عائلة “أبو عصام” وابنته “بوران” و”فايزة” و”هدى” زوجتي إبنه “عصام” ، “أبو رمزي”، “أبو النار”، “أبو غالب”، “أبو بسّام” المخلّلاتي وزوجته “إم بسّام”، “محجوب”، وشقيقته “خيزران”، “عصمت بك” وزوجته “سكر خانم”، “إم زكي”، “فتحي”، “زمرّد”، “أبو بدر وإم بدر”، “تنكة”، “أبو نكاشة”، “شكري”، و”المختار”.

“باب الحارة 10” تأليف، سيناريو، وحوار: مروان قاووق، إخراج: د. محمد زهير رجب، إنتاج قبنض للإنتاج والتوزيع الفني والتلفزيوني، بطولة: نجاح سفكوني، سلمى المصري، رنا أبيض، مرح جبر، نظلي الرواس، علي كريّم، تولين البكري، هدى شعراوي، رامز الأسود، يامن الحجلي، تيسير ادريس، أمانة والي، زهير عبد الكريم، جلال شموط، عادل العلي، صالح الحايك، أماني الحكيم، قاسم ملحو، جمال العلي، محمد الشماط، طارق مرعشلي، وسيم الرحبي، جوان خضر، أمية ملص، أيمن بهنسي، علاء قاسم، فاديا خطاب، فاتح سلمان، وغيرهم.

“سلاسل دهب” كاريس بشّار وديمة بيّاعة تخنقان بسّام كوسا

مسلسل “سلاسل دهب” من أضخم إنتاجات البيئة الشاميّة للعام 2019 تعرضه الـ”LBCI” والـ”LDC” خلال شهر رمضان المبارك.

“سلاسل دهب” بطولة النجم القدير بسّام كوسا يُجسّد شخصيّة “مهيوب” الرجل الذكي الذي يحترف النصب والإحتيال. لكنّ زوجتَيه “دهب” (كاريس بشّار) و”زكيّة” (ديما بيّاعة) لن تستسلما لاحتيال “مهيوب”، بخاصّة عندما تكتشفان أنّ زواجه بهما كان بدافع الإستيلاء على أموالهما وأملاكهما.

فكيف ستتوالى الأحداث بين “مهيوب” تُعاونه الداية “أم فوزي” (شكران مرتجى) ورئيس الكركون “كامل أفندي” (سعد مينة) من جهة، وبين “دهب” و”زكيّة” من جهة أخرى؟

“سلاسل دهب” تأليف: سيف حامد، إخراج: إياد نحاس، إنتاج: شركة Golden Line للإنتاج والتوزيع الفني، بطولة: بسّام كوسا، كاريس بشّار، ديمة بياعة، صباح الجزائري، شكران مرتجى، عبد الهادي الصباغ، سامر اسماعيل، سحر فوزي، مها المصري، سعد مينة، زينة بارافي، جيني أسبر، علي كريم، نورا العايق، رهف الرحبي، أيمن بهنسي، ليث المفتي، أكرم الحلبي، هناء نصور، علي سكر، ربا المأمون، وآخرون.

بين سلافة معمار، كاريس بشار، قيس الشيخ نجيب، وعبد المنعم عمايري “مسافة أمان”

تعرض الـ”LBCI” والـ”LDC” خلال شهر رمضان المبارك المسلسل السوري الإجتماعي “مسافة أمان”.

في زمن فُقدت فيه الثقة بين أفراد المجتمع الواحد، يطرح المسلسل أحداثاً عايشتها نماذج من شخصيّات اتّخذت مسافة من الخوف بين بعضها البعض، خوف من العلاقات الإنسانيّة ومن الحبّ على أنواعه. دربٌ سلكتها شخصيّات المسلسل باعتبارها “مسافة أمان” لها.

الدكتورة “سلام” (سلافة معمار) زوجة طبيب مُختطَف، تتعرّض لضغوطات من جهة مجهولة بهدف تنفيذ مهمّة ما، من أجل إنقاذ زوجها من الموت. تتوالى أحداث المسلسل بقالب تشويقي، يعكس تطوّرات تتداخل فيها قصص شخصيّات العمل الأخرى، “مروان”، “صبا”، العمّ “جميل”، “يوسف”، “نهاد”، “حسام”، “سراب”، الطفل “كنان”، وغيرهم… فهل ستحميهم مسافة الأمان وتُنقذهم من أقدارهم؟

“مسافة أمان” تأليف: إيمان السعيد، إخراج: الليث حجو، إنتاج: شركة إيمار الشام للإنتاج الفني، بطولة: سلافة معمار، كاريس بشار، قيس الشيخ نجيب، عبد المنعم عمايري، نادين تحسين بك، خالد القيش، هيا مرعشلي، جمال العلي، جرجس جبارة، وفاء موصللي، وغيرهم.