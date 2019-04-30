حلا شيحة تنفصلُ عن زوجها الكندي.. إليكِ التفاصيل!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طلبت الفنانة المصرية، حلا شيحة، الطلاق من زوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد زواج استمرّ بينهما قرابة الـ12 عامًا، أنجبا فيها 4 أبناء.
وأكّد مصدر مقرّب، من الفنانة المصرية في تصريح لـ"فوشيا"، أن الطلاق وقع منذ أشهر قليلة، لعدم توصلهما لحل يُرضي الطرفين بشأن عودة حلا، للتمثيل، وخلعها الحجاب.
وكانت مصادر، قد تناقلت خبر طلاق حلا شيحة ويوسف هاريسون، وأن الثنائي تجمعهما علاقة احترام، بسبب وجود أبناء في حياتهما، كما أن شيحة، تحرص على الحفاظ على علاقتها الجيدة بوالد أبنائها.
يُذكر أن رمضان المقبل سيشهد عودة الفنانة حلا شيحة، للتمثيل، حيث تظهر في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
وتُجسّد الفنانة حلا شيحة، في المسلسل دور فتاة شعبية تمتلك عربة فول داخل موقف ميكروباصات، ويقع محمد رمضان، في حُبها.
وتظهر شيحة، أيضًا من خلال الإذاعة حيث سجلت حلقات مسلسلها "نوسة نحلة ثانك يو"، وهو من تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفي الدين حسن ويُذاع في شهر رمضان المقبل، على محطات شبكة راديو النيل.
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