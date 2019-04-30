لقبٌ رفيع المستوى لكيت ميدلتون في عيد زواجها الثامن!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منحت الملكة إليزابيث الثانية، زوجة حفيدها كيت ميدلتون لقب "سيدة الصليب الأكبر" لرتبة النظام الملكي الفيكتوري، وهي أعلى مرتبة تمنحها الملكة شخصيًا، ومكافئة لرتبة الفارس.
وأعلن قصر باكنغهام، عن حصول كيت ميدلتون على هذا اللقب في بيانٍ جاء فيه: "يسر الملكة أن تعلن عن التعيين الملكي الفيكتوري التالي، وأن تصبح صاحبة السمو الملكي دوقة كامبريدج، سيدة الصليب الأكبر لرتبة النظام الملكي الفيكتوري".
يأتي هذا اللقب الرفيع الذي منحته إياها الملكة في اليوم الموافق للذكرى السنوية الثامنة لزفافها إلى الأمير وليام، حيثُ تزوج الاثنان في حفل زفاف خيالي داخل دير وستمنستر عام 2011.
ويتميز وسام "سيدة الصليب الأكبر" بصليبٍ مالطي مزخرف، محاط بنجمة فضية ذات ثمانية جوانب، بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم الوسام أكبر في الرتب العليا، وفي كل مرةٍ ستحضرُ فيها كيت حدثاً رسميًا، سترتدي وشاحًا أزرق اللون - ترتديه جميع السيدات والفرسان- يحمل هذا الوسام.
وبهذا اللقب تنضم كيت إلى مجموعةٍ من أفراد العائلة المالكة الآخرين الذين منحوا رتبة فيكتورية ملكية من بينهم الأمير هاري، ودوقة كورنوول، كاميلا، وكونتيس أوف ويسيكس، صوفي.
وأنشأت الملكة فكتوريا الرتبة الفيكتورية الملكية عام 1896 لتكون طريقة يعبر بها الملك عن شكره وتكريمه لمن خدموا الملك أو النظام الملكي أو يمثلونه بأي وسيلةٍ كانت.
المصدر:
https://people.com/royals/kate-middleton-just-received-a-special-honor-from-queen-elizabeth-on-her-wedding-anniversary/
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