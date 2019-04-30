شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصور "حكايتى" فى أستوديو كينج توت بشبرا منت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة ياسمين صبرى، اليوم الثلاثاء، عددا من مشاهد مسلسلها الجديد "حكايتى"، داخل أستوديو "كينج توت" بمنطقة شبرا منت بالهرم، وهذه المشاهد عبارة عن مزاد يتم بيع بعض ممتلكات عائلة ياسمين فيه خلال الأحداث.

وتصور أسرة المسلسل المشاهد الأخيرة من العمل، حيث يتبقى أياما معدودة ويتم الانتهاء من العمل نهائياً، حيث يودع أبطال العمل التصوير الأسبوع المقبل حسب الخطة الزمنية التى وضعها المخرج أحمد سمير فرج، وذلك تزامنا مع عرضه خلال شهر رمضان على قنوات ONE، CBC، DMC وأيضاًMBC 4.

مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش ومحمود فارس.