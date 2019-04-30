شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اعرف السبب الحقيقى وراء تواجد لوبيتا نيونجو فى مراكش بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد نجمة الأوسكار لوبيتا نيونجو فى مراكش بالمغرب، واستطاعت النجمة الشهيرة أن تبهر العالم بإطلالتها المذهلة بعرض أزياء "Christian Dior"، وحرص على التواجد بالعرض أيضا كل من جيسيكا البا وشايلين وودلى.

وظهرت لوبيتا نيونجو، البالغة من العمر 36 عاما، مرتدية فستانا ذا تصميم أنيق وراق، حيث صنع الفستان من أعلى بالجلد ذى اللون الأسود، ثم التول المطرز.

ولأن لوبيتا تبحث دائما عن الإطلالة الملفتة للأنظار، فقد حرصت على تزيين جبهتها بـ "زهرة" صغيرة باللون الوردى.





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