شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تايجا ونيلى وإحدى السهرات فى الجونة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجأ الكثير من محبى وعشاقى مغنى الراب الشهير تايجا بنشره إحدى الصور التى التقطها مؤخرا أمام أهرامات الجيزة خلال زيارته لمصر.

ويبدو أن تايجا، البالغ من العمر 29 عاما، يقضى المزيد من الوقت الممتع فى الجونة بمصر، حيث نشرت عارضة الأزياء ومدونة الموضة هاديا غالب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة نشرتها مع تايجا، وذلك خلال حضورهما إحدى الحفلات فى مصر، كذلك التقطت صورة أخرى جمعت هاديا بمغنى الراب الأمريكى نيلى.

يذكر أن تايجا هو واحد من أهم نجوم الراب فى العالم، ومن أبرز أغنياته "hookah" و"faded" و"floss in the bank"، وغيرها.

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النجم نيلي