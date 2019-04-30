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هكذا هنأت شيماء سيف شقيقتها بعيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد ميلاد شقيقتها، متمنية لها السعادة والنجاح فى حياتها.

ونشرت شيماء صورة برفقه شقيقتها، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "حبيبة أختها يا اخواتى بحبها أحلى ياسمين، وردة العيلة وحبيبة قلبى وتوأم روحى كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وعقبال مليون سنة".

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وتشارك شيماء سيف فى مسلسل "بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم، وأحمد رزق، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وعمرو وهبة، من إخراج خالد الحلفاوى، إنتاج سينرجى وهشام جمال.

 


شيماء سيف

 

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