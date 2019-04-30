- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا هنأت شيماء سيف شقيقتها بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد ميلاد شقيقتها، متمنية لها السعادة والنجاح فى حياتها.
ونشرت شيماء صورة برفقه شقيقتها، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "حبيبة أختها يا اخواتى بحبها أحلى ياسمين، وردة العيلة وحبيبة قلبى وتوأم روحى كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وعقبال مليون سنة".
وتشارك شيماء سيف فى مسلسل "بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم، وأحمد رزق، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وعمرو وهبة، من إخراج خالد الحلفاوى، إنتاج سينرجى وهشام جمال.
شيماء سيف
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا هنأت شيماء سيف شقيقتها بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.