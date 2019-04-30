ما حقيقة طلاق حلا شيحة عن زوجها الكندي قبل ستة أشهر؟

أكدت مصادر مقربة من الممثلة المصرية حلا شيحة خبر طلاقها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد إصرارها على العودة إلي عالم الفن عقب قرارها خلع النقاب.

وذكرت المصادر أنّ الطلاق وقع قبل ستة شهور، بالتزامن مع تعاقدها على بطولة مسلسل "زلزال" أمام النجم محمد رمضان، وقد نجحت حلا في إخفاء الخبر عن أسرتها لأنها لا زالت تنتظر الفرصة المناسبة لإخبار أطفالها الأربعة أولاً.

وكانت حلا قد وصلت لتسوية طلاق مع زوجها بعدما فشله في اقناعها بالبقاء معه في كندا والتراجع عن قرار العودة إلي التمثيل، وحسب الاتفاق سمح يوسف لزوجته حلا باصطحاب اطفالها معها إلى القاهرة، والبحث عن مدارس مناسبة لهم في مصر، وظهر معها ابنها بالفعل في كواليس تصوير مسلسل "زلزال" برفقة النجم محمد رمضان.

اللافت أن الفنان أحمد شيحة والد حلا نفى علمه بحدوث الطلاق، مؤكدا أن ابنته لا يمكن ان تقدم على هذه الخطوة دون إخباره.