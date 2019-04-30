انفصال حلا شيحة عن زوجها وأزمات بسبب أبنائها

انفصلت الفنانة حلا شيحة عن زوجها بعد زواج استمر لأكثر من 12 عاماً، حيث لم تستطع إقناعه بالعودة إلى مجال الفن، خاصة وأنه كان قد اشترط عليها قبل زواجهما أن تعتزل التمثيل.

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وقال مصدر مقرب من حلا إن الطلاق وقع منذ ستة أشهر تقريباً، بعدما قررت حلا العودة إلى مصر والاستقرار بها بعدما كانت تقيم برفقة زوجها وأبنائها بكندا.

وأوضح أن هناك أزمات كبيرة بين الاثنين بسبب الأبناء، حيث مازالوا يعيشون في كندا في الوقت الذي استقرت فيه حلا مع والدها وشقيقاتها في القاهرة، وتحاول أن تقنع أولادها بأن يأتوا معها للعيش في مصر؛ لكن لم يحدث ذلك حتى الآن.