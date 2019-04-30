برومو فيلم أمير كرارة "كازابلانكا" يحقق 4 ملايين مشاهدة في يوم واحد

حقق برومو فيلم الفنان أمير كرارة الجديد، الذي يحمل اسم «كازابلانكا» ما يقرب من أربعة ملايين مشاهدة عبر موقع «فيس بوك»، وذلك قبل مرور يوم واحد على طرحه.
وشهد البرومو تواجد النجم التركي خالد أرغنتش، بطل المسلسل الشهير «حريم السلطان»، فضلاً عن الظهور الخاص للنجم الكوميدي أحمد فهمي بالبرومو، وبمجرد طرح الفيلم حاز على عشرات الآلاف من نسب المشاهدة والإعجاب.
فيلم «كازابلانكا» من المتوقع عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجي ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمي.
شاهدي البرومو :
https://www.facebook.com/watch/?v=816962008684625
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