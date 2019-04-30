أنغام بالفيديو: أشعر أنني غير محظوظة وأمر بأيام صعبة

أكدت المطربة المصرية أنغام رسالة إلي جمهور حفلها الذي أقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية بمناسبة أعياد الربيع، أنها "غير محظوظة"، ومرت عليها الكثير من الأيام الصعبة.

وقالت أنغام خلال الحفل: أوقات الواحد بيحس أنه مش محظوظ أو معندهوش بخت، وأوقات بنمر بأيام صعبة جدا، ولكن اليوم عندما علمت بحضوركم جميعا، شعرت بأنني محظوظة، ودي الرسائل بتاعة ربنا اللي بيعتها علشان يطمني.

تابعت موجهة التحية لجمهور الحفل: شكرا لوجودكم النهاردة وسعيدة أن أنا بقضي معاكم العيد، وزي العادة قلبي بيرفرف، ولكن حيهدأ دلوقت.

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أنغام بدأت الحفل بأغنية "حالة خاصة جدا"، وحرصت على تقديم الشكر للمايسترو هانى فرحات لتحمله تكاليف التجهيزات الفنية من معدات الصوت والإضاءة، بالإضافة إلى أجور الفنانين المشاركين فى أوركسترا الحفل، بعدما قرر هانى فرحات أن تكون إيرادات الحفل بالكامل لصالح صندوق تمويل نشاط ومشروعات الأوبرا.

وقدمت أنغام بالحفل أيضا حوالى 20 أغنية وهى: "حالة خاصة جدا" و"يا ريتك فاهمنى" "بين البنين" و"أهى جات" و"لا دبلت" "هتقول لربنا إيه" "حبايبنا" "هدنة" و"أساميك الكتيرة" و"بتوصفنى بتكسفنى" و"اتجاه واحد" "وحدانية" و"بقول نسياك" و"100 صورة" و"بخاف افرح" "عرفها بيا" و"اكتبلك تعهد" "حتة ناقصة" و"سيدى وصالك" وسط حالة تفاعل كبيرة مع الجمهور الذى امتلأ به المسرح الكبير بدار الأوبرا.