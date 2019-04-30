صور.. كواليس حفل محمد عدوية احتفالاً بشم النسيم

أحيا النجم محمد عدوية حفلاً غنائياً داخل أحد النوادي الكبرى بالقاهرة ضمن حفلات أعياد الربيع وسط تفاعل عدد كبير من جمهوره الذي رفع شعار كامل العدد، وقدم عدوية خلال الحفل عدداً من أغانيه من ضمنها «مش فارقة معايا ودي اللي خدتني مني وسيبي روحك»، وأغنية «بنت السلطان» لوالده، وحضر بصحبة مدير أعماله ياسر حسانين.

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محمد عدوية انتهى مؤخراً من تصوير كليبين من ضمنهما هيد ألبومه الأخير «سكوت خلاص»، وأغنية «حبيبب فين ماتكون»، إحداهما في مصر والأخرى في إسبانيا، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية، ويقدمهما عدوية بشكل مختلف عليه تماماً، ويفاجئ بهما جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم «سكوت خالص»، والذي حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور، والموزع نور العسال، وفهد وأحمد العتباني وشريف بدر وغيرهم.