هؤلاء هم الفائزون في مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي

اختتمت أمس الأول فعاليات الدورة الخامسة من عمر مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي، والتي أقيمت لأول مرة بالعاصمة البريطانية لندن، بالإضافة لعروض موازية للأفلام المشاركة بالمهرجان، بمركز درب ١٧١٨ الثقافي بالقاهرة.

حيث شهدت العروض إقبالاً كبيراً من الجمهور من مختلف الجنسيات، وأشاد الحاضرون بمستوى الأفلام المصرية، مؤكدين أنهم سعدوا بالتعرف على الثقافة المصرية بشكل أكبر.

وحصلت ٣ أفلام على جوائز المهرجان، وفقًا لاختيارات لجنة التحكيم المكونة من التونسية درة، والمنتج البريطاني كارل توني، ووكليوفاس أدريان المنتج الإيطالي الأفريقي، والمخرج الإسباني جوان فيرا، والمخرج المصري كريم حنفي. وذهبت الجوائز للأفلام التالية:

Advertisements

اقرئي أيضا : محمود العسيلي يحتفل بعيد الربيع مع جمهوره في العين السخنة

حصول فيلم «التجربة آسف» للمخرج المصري علاء خالد، على جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وحصل الفيلم الأرجنتيني «Acha Acha» للمخرج ماريو بيازا، على جائزة الفيلم الروائي الطويل، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الإسباني Un agujero en el Muro للمخرج كارلوس موري.

وقد تم خلال الفعاليات تكريم اسم المخرجة التسجيلية الكبيرة الراحلة عطيات الأبنودي، كما تم تكريم اسم المخرج القدير الراحل علي رضا، بعرض فيلم تسجيلي قصير عن حياته بصوت زوجته النجمة الاستعراضية فريدة فهمي، بالإضافة إلى عرض فيلم «الكرنك» مترجمًا باللغة الإنجليزية.