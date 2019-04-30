بالفيديو والصور: شيرين عبد الوهاب تضبط زلة لسانها بصعوبة في حفلها في الرياض

انتظر الجميع حفل النجمة شيرين عبد الوهاب الأخير في الرياض، وتساءلوا هل ستقع مجددا في زلات اللسان كما في حفلاتها خارج مصر.

وكادت شيرين بالفعل أن تقع في خطأ جديد، لكنها تداركت نفسها وقالت "اسكت يا بٌقي".

شيرين عبد الوهاب لاحظت في حفلها الأخير أن سيدة تجلس في الصفوف الأولى تقوم بتصويرها بهاتفها المحمول، وبعفويتها المعروفة وجهت حديثها لها أنت بتصوريني علشان حتبعتيها لحد يا اروبة، وقبل أن تكمل "زلة اللسان" توقفت شيرين عن الكلام وظلت تقول لنفسها "اسكت يا بقي".

بعد ساعات قليلة من الموقف السابق، شاركت شيرين عبد الوهاب جمهورها بلقطة لها وهي تمارس رياضة اليوغا على طريقة محمد صلاح، وقامت بالإشارة إليه في الصورة وعلقت عليها باللغة الهندية قائلة: ناماستي يا محمد صلاح"، وهى تعنى تحية في الثقافة الهندية.