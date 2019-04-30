محمود العسيلي يحتفل بعيد الربيع مع جمهوره في العين السخنة

أحيا الفنان محمود العسيلي حفل شم النسيم مساء أمس الأحد داخل إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.
قدم العسيلي عدداً كبيراً من أغانيه المميزة منها «مش مضمون»، «في حتة تانية»، «خاينة»، و«تقدر تطير»، و«يا ناس»، و«فوقي»، و«تررم».. وغيرها مما تفاعل معها الجمهور على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة.
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وشهد الحفل الذي نظمه وليد منصور حضوراً كبيراً من رواد القرية والجمهور الذي يحتفل بعيد الميلاد وشم النسيم، وتفاعل الحضور مع أغنيات العسيلي ورددوها معاً على مدار ساعتين، كما حرص العسيلي على التقاط العديد من الصور السيلفي مع الجمهور.
يذكر أن العسيلي يعمل حالياً على الانتهاء من ألبومه الجديد الذي يجهز له، والذي يتعاون خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من مختلف أنحاء الوطن العربي.
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