بالفيديو.. هكذا يستعد شريف مدكور لإجراء عمليته الجراحية

شارك الإعلامي شريف مدكور جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمقطع مصور ظهر من خلاله وهو يجري أحد القصات الجديدة التي سيدخل بها العمليات خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن شريف مدكور قد قرر أن يتغلب على هذا المرض الخبيث بكافة الطرق، سواء علي المستوي النفسي أو المستوي الطبي، لذلك يمارس شريف مدكور حياته بشكل طبيعي تمامًا، ولم يتوقف تمامًا عن عمله الذي يستمر به طوال الفترات المقبلة، حتى دخوله لغرفة العمليات بالأيام الأولى في شهر رمضان الكريم.

وعلق شريف مدكور في المقطع الذي ظهر من خلاله وقال: «وده نيولوك العملية بما أني قعدت فترة في المستشفى قلت لمحمد يعملي القصة دي عشان محلقش كل شوية»، وتفاعل مع هذا المقطع الكثيرون من محبيه الذين حرصوا على تدعيمه بشكل كبير للغاية في محنته.

يشار إلى أن شريف مدكور أعلن أنه سيقوم باستئصال ورم بحجم 3 سم، وسيرقد بالمستشفى لمدة 10 أيام كاملة للاطمئنان على حالته الصحية، وحرص عدد كبير من مشاهر الفن والإعلام على دعمه في هذه المحنة.



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