ريهام سعيد تبكي على الهواء بسبب شريف مدكور

حالة من الحزن الشديد خيمت على عدد كبير من الإعلاميين والمشاهير ونجوم الفن، وذلك بسبب إعلان شريف مدكور إصابته بسرطان القولون، واستعداده لإجراء جراحة دقيقة لاستئصال هذا الورم الخبيث خلال الأيام المقبلة.

ومن بين الإعلاميين الذين دعموا شريف مدكور في محنته الإعلامية ريهام سعيد، التي انهمرت في البكاء على الهواء مباشرة؛ تعليقًا على أزمة شريف مدكور، وقالت إنها زميلة لشريف منذ سنوات طويلة، ووقف بجانبها في الكثير من أزماتها ومصائبها التي تعرضت لها، وأكدت أنها بحثت عنه في الأستوديو وقامت بزيارته أثناء تصوير برنامجه، وأعرب لها عن سعادته البالغة بدعمها له، وكشفت أنها من أول الشخصيات التي علمت بمرضه، وتمنت له تجاوز هذه المحنة، وأعربت عن سعادتها البالغة أيضًا بحب الناس الذي شاهدته لشريف مدكور.

يشار إلى أن شريف مدكور سيجري عملية جراحية في الأيام الأولى من شهر رمضان وسيرقد بالمستشفى لمدة 10 أيام لاستقرار حالته الصحية، وأكد أنه سيجري العملية داخل أحد المستشفيات الشبه حكومية، ومع طبيب مصري متخصص في الجراحة، ورفض اقتراحات الكثيرين من زملائه بالسفر خارج مصر، وقرر أن يجري العمليه داخل مصر ليكون بين أصدقائه وأسرته.

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