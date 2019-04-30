بالصورة.. إصابة كريم عفيفي بضربة شمس أثناء تصوير "فكرة بمليون جنيه"

تعرض الفنان كريم عفيفي لإصابة بسيطة أثناء تصوير أحد المشاهد الخارجية من مسلسل «فكرة بمليون جنيه» الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل بجانب كوكبة من نجوم الكوميديا في مصر.

وشارك الفنان علي ربيع، جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهر من خلالها بجانب كريم عفيفي، وعدد من أبطال مسلسله فكرة بمليون جنيه، داخل أحد المستشفيات، وحرص على طمأنة محبي كريم عفيفي، الذي كان يرقد على أحد الأسرة وقال: «جت سليمة الحمد الله كله يهون علشان فكرة بمليون جنيه ألف سلامة يا كيمو ضربة شمس حلوة».

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مسلسل فكرة بمليون جنيه يشارك في بطولته صلاح عبدالله، وصابرين، وأحمد سلطان، وسهر الصايغ، وأحمد خالد صالح، ومن إنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال ومحمد فتحي وشريف يسري وإبراهيم محسن، ومن إخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

يشار إلى أن كريم عفيفي يواصل حاليًا تصوير مسلسله الجديد «ولد الغلابة» مع النجم الكبير أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهبة مجدي، والذي سيجسد من خلاله شخصية أحد شباب الصعيد.