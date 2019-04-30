الجمهور يشارك حمادة هلال أغنية «اشرب شاي» في حفل عيد الربيع

حرص الفنان حمادة هلال خلال حفله الغنائي الذي أحياه داخل نادي الشمس؛ احتفالاً بعيد شم النسيم على تقديم مجموعة متنوعة من أغانيه الحديثة والقديمه، من ضمنها «اشرب شاي، والتي حرص الجمهور على ترديدها معه، وتعالالي ومش أي حديقولك عني كلام تصدق، وأغنية الأيام، ودايما دموع وعايزين عزة، وأغنية أكدب عليك للمطربة وردة». وخلال الحفل تم تكريمه ووجه تحية لجمهور بمناسبة عيد شم النسيم قائلاً: «كل سنة وأنتم طيبين».

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حمادة هلال مشغول حالياً بتصوير مسلسل «ابن أصول» من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة «سينرجي»، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وآيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلي، وأحمد كرارة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.