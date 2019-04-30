والدة الراحلة وئام الدحماني تشيد مسجدا في المغرب

بعد سنة على وفاتها كشفت والدة الفنانة و الإعلامية الراحلة وئام الدحماني، التي توفيت في 22 أبريل من السنة الماضية، أنها بصدد الانتهاء من إجراءات تشييد مسجد في مدينة سلا قرب مدينة الرباط، يحمل اسم "وئام الخير"، كصدقة جارية على روحها.

وقالت والدة الدحماني ، في تصريح لبرنامج "بالفن"، إن ابتسامة وئام لم تفارق مخيلتها، وتدعو لها في كل حين بالمغفرة، والثواب.

وكان التشريح الطبي قد أكد أن وئام الدحماني، توفيت نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، وتم تداول مقطع فيديو لها قيل إنه قبل يوم من وفاتها، ظهرت فيه الفنانة الراحلة، في عيادة طبيبة أسنان، وهي تٌطلع متابعيها على شعورها بعد معاينة أسنانها، بدت فيه فرحة ونشيطة.

يذكر أن وفاة الفنانة الشابة "وئام الدحماني" بشكل مفاجئ قبل سنة، شكّلت صدمة كبيرة في الوسط الفني، ومحيط أصدقائها المقرّبين،والذين لا زالوا يتداولون مقاطع من فيديوهات خاصة بها.