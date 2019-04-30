صورة جديدة لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال تثير الجدل

تداول ناشطون على تويتر صورة لإبنة الفنانين يوسف الخال ونيكول سابا، كانت قد نُشرت على حساب نيكول سابا على "تويتر"، قبل أن يتم حذفها في استعادة لحادثة سابقة لنيكول التي نشرت ايضا صورة عن طريق الخطأ لابنتها وعادت وحذفتها.

ويبدو أن الصورة نُشرت عن طريق الخطأ، وبواسطة نيكول الصغيرة خصوصاً وأنها أرفقت بتعليق غير مفهوم، من خلال النقر على أحرف الهاتف بطريقة تؤكد أن طفل هو الذي قام بالتعليق عليها.

وتعدّ هذه الصورة هي الثالثة لـ نيكول الصغيرة، حيث سبق لـ نيكول سابا أن قامت بنشر صورة لإبنتها عن طريق الخطأ، ولكن تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي أغضب يوسف الخال الذي قام بنشر صورة ثانية لها.

يشار إلى أن الفنان يوسف الخال سوف يطل في الموسم الرمضاني في 3 أعمال هي "مقامات العشق" و "دفاتر الماضي" و"هوا أصفر" ( تم تصويره العام الماضي)، بينما تغيب نيكول سابا عن دراما رمضان، وهي كانت قد أطلت العامة الماضي في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" الذي عرض تحت إسم "الهيبة- الحصاد"، وسوف تكتفي بطرح أغنية "سنغل".