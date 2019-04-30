انت الان تتابع تفاصيل خبر حدث بالهجري "ح 9": ابن النديم.. رائد التصنيف وصاحب الفهرست والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 05:49 مساءً - يعد كتاب "الفهرست" أشهر أعمال الأديب العربي ابن النديم، الذي بني على عشر مقالات هي بمنزلة الأبواب في التصنيف الحديث، ثم قسم كل مقالة إلى فنون تختلف في عددها.

ابن النديم هو أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق توفي في بغداد عام 384 هجرية، وهو أديب وكاتب سيرة ومصنف وجامع فهارس عربي شيعي.

كتابه الرئيس كان كتاب "الفهرست" الذي نشره عام 377 هجرية، والذي قال عنه في مقدمته إنه جامع لكل ما صدر من الكتب العربية و غير العربية، وكان بذلك أول المصنفين في العالم، حيث لم يكن قبله إلا كتب تصنف الشعر و الشعراء تسمى الطبقات، وكان هو من أدخل كلمة الفهرست الفارسية إلى العربية.

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ولم يكن كتابه خالياً من مظاهر انتمائه الديني حيث سمى الشيعة بالخاصة، والسنة بالعوام وتارة بالحشوية وتارة بأهل الحديث.

كما أضاف جملة "عليه السلام" أمام اسم كل من ذكره من أئمة الشيعة وأهل البيت، كما كتب عن الإمام الرضا قائلاً "مولانا".

وتضمن كتابه 10 مقالات الأولى في الفنون والثانية في النحو والثالثة في اللغة والرابعة في الشعر والخامسة في علم الكلام، والسادسة في الفقة والسابعة في الفلسفة والثامنة في الخرافات والسحر والتاسعة في المذاهب والاعتقادات والعاشرة في أخبار الكيميائيين والصنعويين.