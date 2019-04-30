هل كشف الموقع الرسمي للعائلة الملكية عن جنس مولود هاري وميغان عن طريق الخطأ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما أكد دوقا ساسكس، هاري وميغان ماركل، أنهما لا يعلمان ما إن كان سينجبان صبيًا أم فتاة، مع سابق تصريح من ميغان بأنهما يودان ترك الأمر كمفاجأة، فقد رأى بعض من المتابعين أن الموقع الرسمي للعائلة الملكية ربما كشف دون قصد عن جنس المولود المنتظر!

فذكرت بهذا الخصوص صحيفة "ميرور" البريطانية أنه عند تجربة وضع أسماء بعد الجزء الأساسي من رابط الـ URL الخاص بالموقع، تظهر نتائج مختلفة للغاية؛ فعند كتابة www.royal.uk/prince-arthur أو www.royal.uk/prince-alexander ثم الضغط على زر "انتر"، نجد أن الصفحة تعود بعملية البحث إلى الصفحة الرئيسية.

لكن عند تجربة كتابة أسماء أخرى مثل princess-grace أو prince-luke، ثم الضغط على زر "انتر"، تظهر بعدها صفحة مكتوب فيها "الصفحة غير موجودة"، وهو ما قاد الناس بالطبع إلى تصور أن هاري وميغان ينتظران صبيًا، وأن آرثر وألكسندر هما الاسمان اللذان يفاضل الزوجان بينهما.

لكن متحدثًا رسميًا باسم القصر الملكي نفى هذا كله جملةً وتفصيلاً، موضحًا أن إعادة التوجيه لعدد كبير من المصطلحات التي يتم البحث عنها عبر موقع royal.uk كان بهدف العمل على تحسين تجربة المستخدم.