شارات رمضان 2019.. هند البحرينية "عذراء" وحسين الديك يعود لـ" أيام الدراسة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحوّلت غمار الحرب بين الشارات مؤخرًا لموضة رائجة من ناحية تصوير كليبات من وحي المسلسلات، والاستعانة بأهمّ الفنانين في العالم العربي، لوضع أصواتهم عليها لجذب المشاهد.

وفي هذا العام، فاضت الشاشات بأصوات نجوم الغناء من الصف الأول والثاني، خاصة تلك الأعمال التي حازت على نسب عالية من المشاهدة واعتبرت الأنجح.

نوال الزغبي - بروفا

اختارت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مسلسل "بروفا" للنجمة ماغي بوغصن، لتقوم بغناء شارة المسلسل في ثاني تعاون يجمعهما بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "كراميل" عام 2017.

الأغنية تحت عنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.

شيرين عبدالوهاب - خمسة ونص

طُرح فيديو كليب شارة مسلسل "خمسة ونص" بصوت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، والتي غنت للمرة الأولى باللهجة اللبنانية.

الأغنية تحمل عنوان "يا بتفكر يا بتحس" من كلمات علي المولى، ألحان صلاح كردي وتوزيع جيجي حداد.

معين شريف - دقيقة صمت

اتفق الفنان اللبناني معين شريف مع شركة "صبّاح إخوان" لوضع صوته على تتر مسلسل "دقيقة صمت"، كتابة سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري، والذي يجمع الممثل السوري عابد فهد والنجمة ستيفاني صليبا، ونخبة من الأسماء.

الأغنية ستحمل عنوان"يا دني"، من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور.

ناصيف زيتون - الهيبة (الحصاد)

بعد النجاح الساحق لأغنية مسلسل الهيبة "مجبور"، لم يتوقع الجمهور أن تتغيّر الشارة التي تعتبر من أنجح الشارات في العالم العربي.

لكنّ شركة الصبّاح أخذت الرهان مع ناصيف، وأطلقت شارة جديدة بعنوان "أزمة ثقة" بحيث تتماشى مع أحداث قصّة المسلسل بكلماتها التي هي من تأليف علي المولى، وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صبّاغ.

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هند البحرينية - عذراء

أعلنت الفنانة هند البحرينية، أنها ستغني شارة المسلسل الكويتي "عذراء"، من كلمات أحمد الشرقاوي، وألحان ضاري المسيليم، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

مسلسل "عذراء"، من بطولة نخبة من النجوم بينهم خليجيون منهم: شجون الهاجري، هيفاء حسين، فهد البناي، لولوة الملا، إلهام علي، عبد الله الطليحي، مرام البلوشي، وهو من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد القفاص.

ناجي الأسطا - موجة غضب

يخوض الفنان اللبناني ناجي الأسطا تجربته الأولى في مجال تسجيل شارات المسلسلات الرمضانية، حيث غنى شارة المسلسل اللبناني "موجة غضب"، وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان جوزيف مراد وتوزيع رينيه مراد.

مسلسل "موجة غضب" عمل اجتماعي، يتناول موضوع الخير والشر والصراع بينهما، بحبكة درامية لا تخلو من الإثارة والتشويق، وهو من إنتاج إيلي معلوف وإخراج منير معاصري، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما اللبنانية.

حسين الديك - أيام الدراسة

انتهى الفنان السوري حسين الديك من غناء شارة مسلسل "أيام الدراسة"، من كلمات إيفان نصوح وألحان سليم سلامة وهو التعامل الثاني بينهما، توزيع فادي جيجي.

يذكر أن مسلسل "أيام الدراسة" يناقش المشاكل التي تواجه الشباب في مرحلة المراهقة، من خلال تركيز الضوء على مدرسة مشتركة تجمع مجموعة من طلاب في مرحلة الثانوية العامة، ويتطرق إلى جوانب في حياتهم الشخصية، وتأثير ذلك على مسيرتهم الدراسية وأحلامهم المستقبلية.

سارة فرح - عندما تشيخ الذئاب

مشاركة النجمة السورية سارة فرح لن تقتصر في الدراما السورية هذا العام فقط على مسلسل "مقامات العشق"، بل ستشارك أيضًا بغناء شارة المسلسل السوري "عندما تشيخ الذئاب".

المسلسل عن رواية الفلسطيني الأردني جمال ناجي، سيناريو وحوار الكاتب السوري حازم سليمان، ومن إخراج عامر فهد.