القاهرة - لايف ستايل
تجاوزت أغنية "كرهني" للنجمة اللبنانية إليسا، مليوني مشاهدة بعد أقل من أسبوع على طرحها رسميًا في موقع "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب.
وتفاجأ معجبو النجمة اللبنانية، بعودتها إلى السيناريوهات الرومانسية لتصوير أغنيتها، حيث ظهرت إليسا بلقطات مفعمة بالمشاعر بينها وبين الممثل، بعد أن عكست فيديو كليبات الأغاني الأخيرة للنجمة، رسائل عدة منها ضد تعنيف المرأة ومكافحة"سرطان الثدي"، من خلال أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.
وكشّفت مخرجة كليب "كرهني"، إنجي جمال، عن سر عداوة إليسا للتصوير بـ"الشرشف"، بعد مرور سنوات طوال، علمًا أن إليسا ظهرت مع "الشرشف" في أول كليب صورته "بدي دوب" عام 1999.
وأضافت أنه أثناء التصوير، كانت إليسا تقول لها: "أنا رايحة على الكليب كأنه أول كليب بحياتي"، معتبرة أن مرض السرطان أعطى إليسا إحساسًا بأنه كتب لها عمر جديد.
قد يهمك أيضـــــــًا
إليسا تلغي متابعتها لنوال الزغبي على مواقع التواصل الاجتماعي
السعودية تمنع إليسا من الرقص خلال حفلها في جدة
كانت هذه تفاصيل خبر "كرهني" لإليسا تتجاوز المليوني مشاهدة عبر "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.