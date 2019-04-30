"كرهني" لإليسا تتجاوز المليوني مشاهدة عبر "يوتيوب"

تجاوزت أغنية "كرهني" للنجمة اللبنانية إليسا، مليوني مشاهدة بعد أقل من أسبوع على طرحها رسميًا في موقع "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب.

وتفاجأ معجبو النجمة اللبنانية، بعودتها إلى السيناريوهات الرومانسية لتصوير أغنيتها، حيث ظهرت إليسا بلقطات مفعمة بالمشاعر بينها وبين الممثل، بعد أن عكست فيديو كليبات الأغاني الأخيرة للنجمة، رسائل عدة منها ضد تعنيف المرأة ومكافحة"سرطان الثدي"، من خلال أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.

وكشّفت مخرجة كليب "كرهني"، إنجي جمال، عن سر عداوة إليسا للتصوير بـ"الشرشف"، بعد مرور سنوات طوال، علمًا أن إليسا ظهرت مع "الشرشف" في أول كليب صورته "بدي دوب" عام 1999.

وأضافت أنه أثناء التصوير، كانت إليسا تقول لها: "أنا رايحة على الكليب كأنه أول كليب بحياتي"، معتبرة أن مرض السرطان أعطى إليسا إحساسًا بأنه كتب لها عمر جديد.

Advertisements

قد يهمك أيضـــــــًا

إليسا تلغي متابعتها لنوال الزغبي على مواقع التواصل الاجتماعي

السعودية تمنع إليسا من الرقص خلال حفلها في جدة