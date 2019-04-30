النجم خالد أرغنتش وزوجته يستعدان لرمضان بتجهيز إفطار يومي للفقراء

كشفتْ مصادر مُقرّبة من النّجم التّركيّ، خالد أرغنتش، وزوجته بيرجوزار كوريل، أنّهما قرّرا أنْ يقدّما مُساعدة للنّاس المحتاجين في شهر رمضان الكريم، حيث قام الثّنائيّ بالتّواصل مع زعماء، ومسؤولين في الحارات الفقيرة، من أجل توفير إفطار بشكل يوميّ، للعائلات الفقيرة في هذه الاحياء.

وأضافتْ هذه المصادر، أنّ الثّنائيّ، أرغنتش، وزوجته كوريل، يحاولان تقديم المُساعدات طوال السّنة، وبخاصّة بشهر رمضان الكريم، بطرق مُختلفة، وهذا العام قرّرا أنْ يقدّما الإفطار المجانيّ.

ويستعدّ نجم مسلسل "حريم السلطان"، الفنان خالد أرغنتش، لعرض أولى تجاربه في السّينما العربية، خلال موسم عيد الفطر المُقبل، إذْ شارك أرغنتش إلى جانب عدد من النّجوم العرب، منهم: من أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، في بطولة فيلم "كازبلانكا"، من إخراج بيتر ميمي، وهي التّجربة الأولى له في الدراما العربيّة، وتداولتْ وقتها الصّحافة بعض الأخبار، حول حصول أرغنتش، على أجرٍ عالٍ، مُقابل مُشاركته في الفيلم.

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وتألَّقت زوجته، النجمة بيرجوزار كوريل، من خلال مشاركتها في فيلم "حب واحد وحياتين"، إلى جانب النّجم التّركيّ، أنجين أكوريك، وحقّق الفيلم نسبة مشاهدة عالية، ونجاح كبير، وتألق في أكوريك وكوريل، فشكّلا ثنائيًا ناجحًا.

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