شيرين عبد الوهاب تُقلِّد محمد صلاح والنجم المصري يتفاعل

نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، صورة لها تُقلِّد فيها نجم المنتخب المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في حركته "اليوغا" بعد تسجيله هدفًا في مرمى فريق تشيلسي مؤخرا.

وتفاعل محمد صلاح، مع صورة المطربة شيرين عبد الوهاب بعد تقليدها لحركته، التي نشرتها على صفحتها الشخصية في موقع "تويتر"، وأعاد نشر صورة شيرين على حسابه الشخصي في "تويتر".

ونشرت شيرين الصورة بعد يومين من قيام الممثلة السورية كندة علوش بنشر صورة لها أثناء تأدية حركة التأمل في رياضة اليوغا أرفقتها بصورة لصلاح وهو يحتفل بحركته في مباراة "هدرسفيلد" ليرد الأخير عليها بإعجاب وضحك وتأييد.

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وأشعلت كندة غيرة الكاتبة السعودية سارة مطر التي وصفت نفسها بأنها "أهم مشجعة لمحمد صلاح"، وألغت متابعتها للنجم المصري على "تويتر" بسبب ردِّه على تغريدة الفنانة السورية من دون أن يرد عليها.

وأنهى صلاح الأزمة بردِّه للمرة الأولى على تغريدة للكاتبة السعودية بعدد من الوجوه الضاحكة فضلا عن وجه رجل مصدوم، لتعود الكاتبة مرة أخرى لمتابعة صلاح.

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