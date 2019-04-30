جدال بين محمد رمضان ومتابعيه بسبب صورته الجديدة

نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بإنستغرام صورة وهو يرتدي زي الكاوبوي الأميركي ويقفز من فوق حاجز خشبي وأثار من خلالها ضجة كبيرة بين متابعيه.

وعلق رمضان عليها قائلاً: "قريب أوي هتشوفوا الكاوبوي اللي جوايا وده طبعاً مالوش علاقة بمسلسل زلزال.. ثقة في الله نجاح"، ليفاجأ بعدها بهجوم أحد متابعيه عليه بتعليق قال له فيه: "خليك متواضع شوية وفكك من جو الغرور ده"، وهو ما دعا رمضان لأن يرد على متابعه قائلاً له: "مغرور إزاي وأنا ثقتي في الله وحده وشغلي الشاغل إسعاد جمهوري".

وكثرت الاتهامات لرمضان في الفترة الأخيرة بالغرور بعد إصراره على مقولة إنه رقم واحد في مصر رغم أن أفلامه الثلاثة الأخيرة لم تحقق المركز الأول على مستوى الإيرادات بل بالعكس تراجع إلى المركزين الثالث والرابع في بعض الأوقات، كما لم يحقق المركز الأول رمضان الماضي في نسبة المشاهدات بعد تفوق مسلسلا "كلبش" و"رحيم" على مسلسله "نسر الصعيد".

قد يهمك أيضـــــــًا

Advertisements

"مافيا" لمحمد رمضان يتخطى حاجز 103 ملايين مشاهدة

محمد رمضان يشكر نبيل شعيل على أغنية مسلسل "زالزال"