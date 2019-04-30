دانييل كريج يبدأ تصوير الجزء الجديد مِن سلسلة "جيمس بوند" في جامايكا

عاد الممثل دانييل كريج إلى أداء دور "جيمس بوند" من جديد، إذ شوهد في اليوم الأول من تصوير فيلم "بوند 25" الذي يبدأ تصويره في جامايكا الإثنين، وشوهد الممثل البريطاني بعد 4 أيام من كشف النقاب عن تفاصيل الفيلم في بث مباشر من غولدين - إيان فليمنغ في خليج أوراكابيسا على الساحل الشمالي لجامايكا.

وبدا دانييل البالغ، 51 عاما، أكثر رقة من أي وقت مضى في يومه الأول كبوند، حيث كان يصور مشاهد إلى جانب النجم المشارك جيفري رايت، الذي يلعب دور جيمس فيليكس من وكالة الاستخبارات المركزية، بالإضافة إلى الممثل جان تشارلز روسو.

وتجرى أحداث الفيلم في جامايكا حيث يعيش بوند في هدوء بعد أن تقاعد من الخدمة لكن يظهر فيليكس يطل مساعدتة في مهمة لإنقاذ عالم مختطف، ثم يتبين أن هذه المهمة أخطر مما كان متوقعا، وتدفع بوند إلى عالم من التكنولوجيا الشريرة والغامضة والخطيرة، وخلال التصوير بدا دانييل وجيفري، اللذان قاما ببطولة فيلم كازينو رويال عام 2006، في روح معنوية كبيرة أثناء تصوريهما أحد مشاهد الحركة وسط سوق مزدحمة، وبدا دانييل رقيقا وأنيقا حيث ارتدى قميصا أسود وسروالا من الجينز وزوجا من النظارات الشمسية، مع شعر رمادي أنيق.

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والتقطت عدسات المصورين صور الممثل جان تشارلز روسو أثناء جلوسه في مقعد السائق في سيارة بوند الآند روفر للقيام ببعض المشاهد الخطرة، وكانت السيارة مزوّرة بكاميرات لالتقاط الصور في أحد الشوارع التي تسدها حركة المرور، وبالإضافة إلى جامايكا سيتم تصوير أجزاء من الفيلم في النرويج، في استوديوهات باينوود، وفي جميع أنحاء لندن إلى جانب ماتيرا في إيطاليا. وسيكون الفيلم المقرر إصداره في 8 أبريل/ نيسان 2020 هو خامس فيلم لدانيال في سلسلة أفلامه لـ"جيمس بوند" بعد فيلم "بوند 24".

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