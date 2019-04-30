غموض بشأن سبب وفاة راغد"شرطة المشاهير"

وفاة الناقد الشاب راغد قيس المفاجئة صدمت زملاءه، راغد عرف بنقده اللاذع للفنانين على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسط الأحزان التي يعيشها الوسط الفني بسبب خبر وفاته مازال البعض يطرح التساؤلات حول أسباب هذا الرحيل الصادم للإعلامي الشاب.

غموض حول سبب الوفاة المفاجئة

وفاة الصحافي راغد قيس صدمت جمهوره الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها جاءت بدون أي مقدمات، ورغم ما تردد من بعض المقربون من راغد قيس أنه مر بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، والتي أثرت عليه بشكل واضح وتسببت في تعرضه إلى سكتة قلبية، ومن ثم وفاته، وكان راغد قد توقف عن التغريد منذ خمسة أيام مضت، وحتى الآن لم يصرح أي فرد من أفراد عائلة قيس بأي تفاصيل عن وفاته أو موعد إجراء مراسم الدفن، فيما لم يعلن أحد من أصدقائه عن أي تفاصيل جديدة للمرض الذي أصيب به الإعلامي الشاب.

الحزن يسيطر على الوسط الفني والإعلامي بوفاة راغد قيس

وكان عدد من الفنانين قد نعوا الإعلامي الراحل على حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأكد الكثير منهم على مدي حزنهم بسبب الخبر، وكان أول من أعلن عن وفاة الإعلامي راغد قيس هو الإعلامي ايلي باسيل حيث كتب عبر حسابه على "انستجرام" "أتأسّف أسفًا شديدًا كوني أوّل من يعلمكم بوفاة الشاب راغد قيس صاحب حساب شرطة المشاهير" بسبب أزمة صحيّة خطيرة عانى منها في الأسابيع الأخيرة! الله يرحمك يا راغد! رحت بكّير!!"، فيما نعي الكثير من الفنانين راغد قيس.

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وتعد صفحة "شرطة المشاهير" من الصفحات الهامة في النقد الفني، حيث يبلغ عدد متابعيها ما يقارب مليون متابع، وتهتم بأخبار الفنانين العرب، وتقدم طريقة نقد ساخرة وقاسية في بعض الأحيان، رحيل الإعلامي الشاب جاء بعد شهور قليلة من وفاة الناشطة أمل حمادة صديقته التي حزن كثيرا لوفاتها بأزمة قلبية مفاجئة أيضا.

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