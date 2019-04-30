"المهدي المنتظر" التونسية تنجو من "موتٍ نادر"

كشفت الفنانة التونسية إيمان العميري، نجمة برنامج ستار أكاديمي، التي ادّعت أنها "المهدي المنتظر"، عن معاناتها مع مرض نفسي نادر. وقالت إيمان مؤخرا في منشور عبر صفحتها في إنستغرام، إنها كانت تتلقى العلاج منه في المستشفى.

وقالت في تدوينتها إن "مرضها الخطير والنادر كاد يوصلها إلى الموت". وكانت الفنانة الشابة التونسية قد ادّعت أنها المهدي المنتظر، وبأنها علمت بهذا الأمر من خلال حلم حرمها الطعام والنوم لمدة 3 أيام.

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موجة سخرية من الفنانة إيمان العميري بعد إدعائها بأنها "المهدي المنتظر"