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علاء الشربينى يطمأن جمهور شريف مدكور: "زى الفل وبخير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيف علاء الشربينى، على طمأنه جمهور الإعلامى شريف مدكور عليه، اليوم، بصورة نشرها من زيارته له داخل منزله، عبر حسابه الشخصى.

وكتب الشربيني على الصورة التى نشرها: " النهاردة روحت اتطمن على صاحبى وعشرة العمر شريف مدكور، أنا بطمنكم عليه الحمد لله هو زى الفل وبخير، وإن شاء الله دائماً بألف خير".

وظهر شريف مدكور بنيولوك جديد، عقب قص شعره، استعدادا لمحاربة المرض الخبيث، بالإضافة إلى استمراره فى تقديم برنامجه وعدم توقفه.

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وكان المذيع شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا: "أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتنى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى، وأنه فى أول أسبوع فى رمضان المقبل سأجرى عملية لإزالة الورم، وسأباشر عملى".

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