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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على يوتيوب لـ مليار و400 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان بوصول قناته الرسمية على يوتيوب إلى مليار و400 مليون مشاهدة، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام" "بفضل ربنا ثم الجمهور الغالى قناتى الرسمية على يوتيوب تخطت مليار و400 مليون مشاهدة، وانتظروا عليها الليلة الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل زلزال أغنية سيبونا بقى فى حالنا غناء أحمد شيبة".
مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.
تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.
محمد رمضان
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