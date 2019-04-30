شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج: آن الآوان أن تعلب النساء دورى فى "جيمس بوند" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلى ميل تقرير نقلا عن موقع The Mirror جاء فيه أن النجم العالمى دانيال كريج الذى اشتهر بشخصية جيمس بوند، يرى أنه آن الآوان أن يتحول دور "جيمس بوند" لدور نسائى، لتستطيع النساء لعب نفس التيمة.
وجاء ذلك ردا على سؤال حول من يمكن أن يحل محل كريج فى لعب الدور الذى سبق وأن قدمه شون كونرى وبيريس بروسنان وغيرهم.
النسخة الجديدة من فيلم جيمس بوند يشارك فيها كل من دانيال كريج ورامى مالك وليا سيدوكس وآنا دى أرماس ونومى هاريس ولاشانا لينش، وستدور أحداث الفيلم حول عملية تجسس خطرة تحبطها المخابرات البريطانية.
يذكر أن الممثل دانيال كريج، لعب دور البطولة فى آخر 7 أجزاء من الفيلم الذى يستحوذ على مشاهدة ومتابعة كبيرة من جميع أنحاء العالم ومن المقرر عرض الفيلم فى 8 أبريل 2020.
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