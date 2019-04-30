شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل حمو بيكا على حكم حبسه شهرين لحين الفصل فى الطعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، قبول استشكال حمو بيكا ، على حكم حبسه شهرين، ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فى الطعن بالنقض وإخلاء سبيله.

وكان دفاع حمو بيكا، تقدم بطلب استشكال أمام محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية ،اليوم الثلاثاء ، لإيقاف الحكم عليه شهرين، بسبب إقامته حفل بدون ترخيص بالإسكندرية ، بعدما تقدم محامى نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائى دون الحصول على تصريح من النقابة.

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وبإحالة البلاغ الذي حمل رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة، أصدرت قراراها بحبس المطرب "حمو بيكا" شهرين ، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعى وبصرى، دون الحصول علي ترخيص من وزارة الثقافة.

وباشر معه التحقيقات، المستشار خالد أنور محمود ، مدير نيابة الدخيلة، فى التهمة الموجهة ، له من نقابة الموسيقيين، بإقامته حفل دون ترخيص، وتم إحالة القضية لمحكمة جنح الدخيلة ، وأصدرت محكمة جنح الدخيلة الإسكندرية، حكم الدرجة الأولى بحبس مطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعى وبصرى، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة ثم تم تخفيف حكم الحبس لشهرين ، قبل قبول الاستشكال اليوم وإخلاء سبيله .