شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى يتعاون مع سرحان وعبد الواحد فى أغنية "شوية ذكريات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم حاليا الفنان محمد كيلاني بالتحضير لسينجل جديد بعنوان " شوية ذكريات" وهي من كلمات محمد سرحان، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، ولم يحدد كيلاني موعد طرحها، وإن كان من المرجح طرحها في عيد الفطر، مؤكدا أنه يري أن الأغنية السينجل اصبحت فرص نجاحها اكبر من فكرة الألبومات.

وأشار أن مشاركته المستمرة في عالم الدراما لن تبعده عن عالم الغناء، خاصة أنه يرى المجالين ليسا مختلفين.

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كيلانى يشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" للنجم الكبير عادل إمام والذي كان من المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ولكنه خرج من ماراثون رمضان 2019 وهو العمل الذي كتبه أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامى إمام، ويظهر كيلانى فى دور نجل الزعيم، ويعمل مدرسا فى مدارس "فلانتينو"، التى يمتلكها والده نور عبد المجيد "فلانتينو".