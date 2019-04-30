فيديو..برومو "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 4 ملايين مشاهدة فى 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب برومو فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة من تحقيق المليون الرابع من المشاهدات على موقع فيس ويوتيوب، وذلك بعد طرحه بـ 24 ساعة، حيث خطف البرومو الأنظار بسبب مشاهد الأكشن والمطاردات التى ظهرت فيه.
وفى السياق ذاته يواصل حاليا مخرج العمل بيتر ميمى مونتاج ومكساج الفيلم، بالإضافة إلى وضع الموسيقى التصويريه، ليصبح الفيلم جاهزا لطرحه بدور العرض فى عيد الفطر المقبل.
فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى.
وفى سياق آخر، مازال النجم أمير كرارة يواصل تصوير مسلسله "كلبش3"، المقرر المنافسة من خلاله فى السباق الرمضانى المقبل، حيث يستمر تصوير المسلسل حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وانهى مخرج العمل بيتر ميمى ما يقرب من 60% من مشاهد المسلسل حتى الآن.
يشار إلى أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.
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