شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..برومو "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 4 ملايين مشاهدة فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب برومو فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة من تحقيق المليون الرابع من المشاهدات على موقع فيس ويوتيوب، وذلك بعد طرحه بـ 24 ساعة، حيث خطف البرومو الأنظار بسبب مشاهد الأكشن والمطاردات التى ظهرت فيه.

وفى السياق ذاته يواصل حاليا مخرج العمل بيتر ميمى مونتاج ومكساج الفيلم، بالإضافة إلى وضع الموسيقى التصويريه، ليصبح الفيلم جاهزا لطرحه بدور العرض فى عيد الفطر المقبل.

فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى. Advertisements