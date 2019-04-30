شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد تحققه الحلقة الثالثة من GOT.. 8 مليون تغريدة فى ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الحلقة الثالثة من الموسم الثامن للمسلسل الأسطورى Game of thrones، رقماً قياسياً جديداً، بعد تخطيها حاجز الـ 8 ملايين تغريدة عبر موقع تويتر خلال ساعات قليلة، لتصبح أكثر حلقات الدراما تحقيقاً لذلك الرقم.

واحتلت الحلقة الثالث التى جاءت بعنوان The Long Night على أكثر من نصف هاشتاجات قائمة الأكثر تداولاً عبر الموقع حتى الان بالرغم من طرح الحلقة أول أمس عبر شبكة قنوات HBO التلفزيونية.

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وجاءت أكثر الهاشتاجات تحقيقاً لمعدلات التغريد هاشتاج "آريا ستارك – Arya stark"، بأكثر من أثنين مليون تغريدة، بينما تبعها "النايت كينج" بأكثر من مليون تغريدة، واحتل المراكز الأخرى الشخصيات التى رحلت فى المسلسل واهمهم جورا مورمنت وليانا مورمنت، وثيون جيورجي.

وانتهت الحلقة الثالثة من الموسم الثامن التى عرضت أمس، بقتل ملك الليل على يد "آريا ستارك"، التى انقذت العالم من على حافه الهاوية فى نهاية الحلقة قبل قتله لشقيقها "بران ستارك"، وإزالة ذاكرة الأحياء بقتله.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.