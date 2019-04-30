في ذكرى الروائي يحيى الطاهر عبدالله.. تعرف على عمله الوحيد الذي خلد في تاريخ السينما



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الروائي الكبير الراحل يحيى طاهر عبد الله، إذ ولد في 30 أبريل عام 1938 في الكرنك بالأقصر.

انتقل إلى قنا بعد فترة قصيرة قضاها في العمل بوزارة الزراعة، ليلتقى بالشاعرين الأبنودي وأمل دنقل.

لُقب يحيى الطاهر عبد الله بشاعر القصة، ولديه العديد من الأعمال منها "ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالا، الرقصة المباحة، ومحبوب الشمس، أنا وهي وزهور العالم".

ورغم أن يحيى الطاهر عبدالله ليس له رصيد في السينما إلا رواية "الطوق والأسورة" التي حولت لفيلم سينمائي، وخلد في تاريخ السينما.

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إذ اختير الفيلم عام 1996 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وجاء في المركز 20.

الفيلم كتب السيناريو الخاص به الدكتور يحيى عزمي، وخيري بشارة، وكتب الحوار عبد الرحمن الأبنودي.

الفيلم بطولة شريهان وعزت العلايلي وفردوس عبد الحميد وأحمد عبد العزيز ومحمد منير ودينار وأحمد بدير وعبد الله محمود وحنان يوسف.

وتدور قصته في عام 1999 في قرية الكرنك، وتناقش قضايا الفقر والجهل، ومحاولة مصطفى الذي عاد من السودان لتغيير بعض الأفكار.

وتوفى الأديب الكبير في حادث سيارة على طريق القاهرة- الواحات، يوم الخميس التاسع من أبريل عام 1981، ودفن في قريته الكرنك.