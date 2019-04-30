الليلة.. محمد رمضان يطرح الأغنية الدعائية لـ"زلزال" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات قناته الرسمية على موقع يوتيوب، لمليار و400 مليون مشاهدة. وعلق "رمضان" عبر صفحته الرسمية بإنستجرام: "بفضل ربنا ثم الجمهور الغالي، قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت مليار و400 مليون مشاهدة". وتابع: "انتظروا عليها الليلة الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل زلزال، ياللي شاغلين بالكم بينا، ثقة في الله نجاح". مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، يوسف عثمان، ومن إخراج إبراهيم فخر.

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