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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبر الإعلامي خالد عليش عن تفائله بنجاح مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بطولة الفنانة مي عز الدين، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.
وشبه خالد بصورة ساخرة مسلسل "البرنسيسة بيسة" بالمسلسل الأمريكي "صراع العروش" من حيث القصة والأبطال.
وكتب عليش، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "برغم من إذاعة حلقات جديدة من مسلسل صراع العروش في رمضان الا إني واثق من مسلسل البرنسيسة بيسة إنه ها يجذب جمهور صراع العروش ويسيطر على نسب المشاهدة نظرا لتشابه القصة والأبطال".
يذكر أن آخر أعمال خالد عليش المسلسل الكوميدي "واكلينها والعة"، الذي عرض في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عليش ساخرًا: "البرنسيسة بيسة" سيجذب جمهور "صراع العروش" في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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