عبير صبري وزوجها يطلقان مبادرة "لدعم أطفال أبو الريش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعت الفنانة عبير صبري، وزوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع، لعمل مبادرة لدعم أطفال مستشفى أبو الريش.

ويشارك في المبادرة التي تقام يوم السبت الموافق 4 مايو، عدد من نجوم الفن، على رأسهم وفاء عامر، رجاء الجداوي، إلهام شاهين، بوسي، هالة صدقي، صفية العمري، خالد زكي، هاني رمزي.

من ناحية أخرى تستكمل عبير صبري، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "هوجان" بطولة محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله.