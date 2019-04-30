"حبيبة أختها يا أخواتي بحبها".. هكذا هنأت شيماء سيف شقيقتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة تجمعها بشقيقتها ياسمين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل زفافها، لتهنأها بعيد ميلادها.

وعلقت شيماء على الصورة :" حبيبة أختها يا خواتي بحبها، أحلى ياسمين، وردة العيلة وحبيبة قلبى وتؤام روحى كل سنة وإنتى طيبة يا حبيبتى وعقبال مليون سنة".

يذكر أن شيماء سيف تشارك في مسلسل "الزوجة 18" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة حسن الرداد، سلوى خطاب، محمود الليثي.