فيديو| أحمد السقا يقفز الحواجز بحصانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السقا مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يمتطي الخبل، ويقفز فوق الحواجز.

ولم يعلق السقا على الفيديو بأي كلمات، لكن انهالت عليه عشرات التعليقات من بينهم مني زكي، وياسمين عبدالعزيز، وهيثم شاكر، ومحمد عبد الرحمن.

يذكر أن السقا يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، من بطولة إدوارد، صفاء الطوخي، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، ويعرض على قناة mbc مصر.