شريف مدكور يشكر أسرة الرئيس الراحل أنور السادات.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه الإعلامي شريف مدكور الشكر لأسرة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، بعد أن قدمت له الدعم والاهتمام، في أزمته الصحية الحالية.

ونشر مدكور صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قال فيها: "شكر خاص جدا لأسرة الزعيم الراحل الشهيد محمد أنور السادات على الدعم والاهتمام".

يُذكر أن الإعلامي شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم في القولون، وعن تحديه المرض بعودته لتقديم حلقات برنامجه "شارع شريف" داخل استديوهات قناة "الحياة" الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي.

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