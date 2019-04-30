الشمس تستعد للافتتاح الرسمي لـ "ست الدنيا"

قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، أن الفرقة تستعد للإفتتاح الرسمي لعرض " ست الدنيا" من إنتاج الفرقة، و الذي تُقام حاليا بروفاته

النهائية على مسرح الحديقة الدولية لمدينة نصر ليتم إفتتاحه خلال أيام .

ويذكر ان "ست الدنيا" نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي إقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين

لأعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم، العرض من تأليف و أشعار بلال امام، بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فنانيفرقة الشمس ،ديكور و ملابس هبة الله عبد الحميد ،ألحان أحمد الناصر ، تصميم و تدريب ميدو آدم