الشمس تستعد للافتتاح الرسمي لـ "ست الدنيا"

قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، أن الفرقة تستعد للإفتتاح الرسمي لعرض " ست الدنيا" من إنتاج الفرقة، و الذي تُقام حاليا بروفاتهالنهائية على مسرح الحديقة الدولية لمدينة نصر ليتم إفتتاحه خلال أيام .
ويذكر ان "ست الدنيا" نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي إقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين
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