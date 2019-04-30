محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على اليوتيوب لمليار و400 مليون

احتفل الفنان محمد رمضان مع جمهوره بوصول قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالميا "يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "رمضان" قائلا: "بفضل ربنا ثم الجمهور الغالي قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت ١ مليار و٤٠٠ مليون مشاهدة، انتظروا عليها الليلة الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل زلزال.. ثقة في الله نجاح". على يوتيوب تخطت ١ مليار و٤٠٠ مليون مشاهدة، انتظروا عليها الليلة الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل زلزال.. ثقة في الله نجاح". جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "زلزال"، ويشاركه البطولة كلا من حلا شيحة، ماجد المصري، مصطفى منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبدالرحيم كمال.

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